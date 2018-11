Black Tide Catanzaro, presentata la nuova stagione

Si è svolta il 30 ottobre la riunione dei soci, dei coach, degli atleti e delle atlete Black Tide Catanzaro, nel corso della quale è stata presentata dal consiglio direttivo della associazione presieduta da Marco Megna, la programmazione delle attività previste in questo ultimo scorcio del 2018 e per l’ormai imminente 2019. In apertura di riunione è stata ufficializzata la dolorosa notizia che i Black Tide Catanzaro non saranno ai nastri di partenza del campionato di III Divisione 2019. La sofferta decisione è maturata a seguito della constatazione che - dopo il campionato precedente che già si era concluso con un bilancio economico lievemente negativo – le entrate da sponsor e da autotassazione dei soci in questa stagione non avrebbero coperto che in minima parte le spese previste per il 2019. Pur facendo la massima economia, vi sono spese ineludibili che vanno considerate, quali l’affitto del campo di allenamento e i costi delle trasferte che rappresentano -a mo’ di esempio- due delle principali e “pesanti” voci di spesa di una associazione sportiva come i Black Tide Catanzaro devono affrontare durante una stagione sportiva. Insomma per evitare di ritrovarsi nei guai tra pochi mesi – magari a campionato in corso – e per non fare il passo più lungo della gamba, in casa Black Tide si è così deciso all’unanimità di assumere questa dolorosa ma necessaria decisione. Il consiglio direttivo ha quindi presentato, come detto sopra, il programma della stagione di Flag Football che prevede un paio di belle novità, la prima delle quali è creazione del team Flag Football senior maschile, con l’intenzione di partecipare al campionato nazionale di Flag Football che inizierà in tarda primavera e che -detto per inciso- ha dei costi decisamente inferiori. La seconda novità riguarda la creazione del team Flag Under 17, con l’obiettivo primario di coinvolgere quanti più ragazzi e ragazze possibili in questa disciplina, tramite anche il reclutamento che verrà avviato in queste settimane in alcuni Istituti scolastici cittadini, con l’obiettivo a breve-medio termine della partecipazione al campionato nazionale, in questa o nella prossima stagione. Oltre le due novità appena descritte, l’attenzione è poi stata rivolta alle Golden Phoenix, cioè al team senior femminile, che ha ben figurato nelle finali nazionali svoltesi nel primo weekend di ottobre in Friuli Venezia Giulia, entrando nel novero delle miglior squadre di Italia nel settore flag. Le Golden Phoenix hanno ricevuto i complimenti di tutti i presenti e saranno parte attiva e punta di diamante del sodalizio sportivo anche in questa stagione. Il direttivo ha infine comunicato a tutti gli atleti e le atlete che l’inizio degli allenamenti sia per l’Under 17 che per le squadre senior maschile e femminile è fissato nella prima settimana di novembre e che il campo di allenamento sia per il settore giovanile (in orario pomeridiano) che per quelli senior (in fascia serale) sarà il campo B dello Stadio Andrea Curto nel quartiere Lido di Catanzaro. L’invito per i primi allenamenti stagionali è aperto a tutti, ragazzi e ragazze, dai 15 anni in su, che volessero cimentarsi con il Flag Football, versione senza contatto del football americano, entrando così a far parte della squadra: i Black Tide e le Golden Phoenix Catanzaro vi aspettano a braccia aperte!