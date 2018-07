Antonio Rotundo ritorna a casa a Catanzaro e va nel roster della Planet

Il giovane catanzarese Antonio Rotundo, cl.93, cm.186, kg.82, guardia dal fisico prorompente, ritorna a Catanzaro per entrare da titolare nel roster della Planet e cosi lanciarsi nell’agone del basket nazionale. Dopo la splendida stagione in CSilver Puglia con Ceglie, arrivando alla finale da protagonista, mettendo a frutto le sue doti atletiche e la tenacia di guerriero sul parquet, il giovane Rotundo vuole affermarsi anche in serie B e nella sua città. Antonio, prodotto doc della cantera giallorossa, ha fame di successo e vuole dimostrare la maturazione avvenuta nello scorso campionato a Ceglie, quale presupposto per affrontare con successo anche un campionato di B. Bentornato Antonio.