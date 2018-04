Catanzaro Calcio, Floriano Noto ospita Franco Soldati presidente dell'Udinese

Dopo la fine dell’incubo Money Gate, il Presidente Noto è tornato a lavoro. Oggi il massimo dirigente giallorosso ha ospitato a Catanzaro l’omologo dell’Udinese Franco Soldati. Il numero uno del club friulano, accompagnato dal figlio Federico, è arrivato in mattinata nel Capoluogo Calabrese. L’incontro oltre ad avere scopi commerciali, in quanto Soldati è il Dirigente della Sapori Antichi srl, azienda operante nel campo alimentare, ha, ovviamente, riguardato anche il mondo del calcio. Tant’è che il Presidente Noto ha accompagnato Soldati al “Poli Giovino” dove era in corso l'allenamento della compagine giallorossa. Dopo essersi scrollati di dosso il fardello Money Gate, che ha influito e anche tanto sulla prima stagione dell’era Noto, adesso si sta programmando con largo anticipo per gettare le basi di un grande progetto che porti, nel giro di pochi anni, il Catanzaro in categorie consone al blasone e alla tradizione sportiva giallorossa.