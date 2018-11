Provinciali, Celia: traditori di Abramo? Persone libere di scegliere

Nell'augurare un buon lavoro al neo presidente della provincia Sergio Abramo confidando al tempo stesso che il suo modo di governare la provincia non sia identico a quello della città di Catanzaro è opportuno rispondere alle affermazioni del leader forzista Mimmo Tallini. Il leader Maximo del centrodestra Catanzarese parla di plebiscito e grande vittoria di Abramo il quale rispetto al sindaco di Soverato Alecci lo ha visto vincere per soli 400 voti ponderati in un'elezione di secondo livello. Una buona e corretta analisi politica direbbe che non sia proprio una grandissima vittoria. Fossi nell'on. Mimmo Tallini inizierei a riflettere seriamente sulla tenuta stessa della sua coalizione che ha dimostrato, come lui stesso dice di esser stato vittime di traditori. Però mi chiedo: traditori di cosa? (Di una buona amministrazione?) Di chi? (di un buon sindaco?). Giorno 31 ottobre si è votato e non sempre votare equivale a dimostrare di essere servili verso il padrone e verso i propri amici di partito. Votare nel più nobile significato del termine equivale a esprimere un giudizio sull' operato e proprio nelle elezioni di secondo livello i consiglieri si esprimono sull' operato di un sindaco o di un amministratore. E i '' traditori'' così come etichettati dal leader Tallini che io definisco invece amministratori liberi e capaci hanno bocciato l'operato di Abramo. Hanno dimostrato di essere liberi , questo è un grande valore aggiunto. La città e la provincia hanno bisogno di figure autorevoli che siano libere, liberi di discutere e liberi di prendere posizioni diverse rispetto ai “capi bastoni “. Hanno bocciato una serie di criticità di questa amministrazione come il mancato rispetto dei capitolati di gara, le nomine nelle partecipate, la scarsa trasparenza nelle procedure di gara, il mancato rilancio del centro storico, il degrado dei quartieri a sud della città ecc... Semplicemente non lo hanno ritenuto affidabile e funzionale prima al progetto della città di Catanzaro e in secondo battuta non lo hanno ritenuto all' altezza di guidare una provincia vasta e complessa come quella di Catanzaro.Inoltre per rinfrescare la memoria al on. Tallini vorrei ricordare che 4 anni fa lui stesso boccio' il candidato del cdx Brutto (ieri con Ciconte oggi con Abramo) in favore del candidato di csx Enzo Bruno. W la coerenza.

Fabio Celia Fare per Catanzaro