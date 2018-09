Al via gli interventi di deblattizzazione sul territorio comunale

Partiranno questa settimana gli interventi di deblattizzazione sul territorio comunale. Lo rende noto il consigliere comunale del gruppo Catanzaro da Vivere, Antonio Ursino, specificando che le operazioni pianificate dall’Asp, grazie all’attenzione del dirigente dell'ufficio preposto, Francesco Giancotti, saranno supportate dal personale del settore igiene e ambiente di Palazzo de Nobili. “Il calendario degli interventi – sottolinea Ursino - partirà dalle vie, con le relative traverse e aree limitrofe, che in maniera prioritaria sono state attenzionate in base alle numerose richieste e segnalazioni pervenute dai cittadini. Nel centro storico la deblattizzazione sarà effettuata in primis in via Masciari e traverse, via Gaspare Colosimo, vicoli di Corso Mazzini e Vico II Monte. Le operazioni interesseranno in questi giorni anche il quartiere Santa Maria nelle vie Marche, S. Maria, Molise, Trieste, Romagna, Zarapoti, della Resistenza e Caduti XVI marzo 1978. A Lido saranno interessate dai lavori in questa prima fase le vie Cattaneo, Stretto Antico, Zara, dei Navigatori, Piazza Anita Garibaldi, l’Ufficio postale e il Lungomare nell’area prospiciente l’Hotel Palace”.