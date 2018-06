A Casadonte direzione Taormina FilmFest, le congratulazioni di Catanzaro da Vivere

“La notizia che Gianvito Casadonte curerà la direzione artistica del celeberrimo Taormina Film Fest, in programma nel mese di luglio, non può che rappresentare motivo di orgoglio per la città di Catanzaro e tutta la Calabria. Abbiamo visto Casadonte consacrarsi nel mondo della cultura e dello spettacolo dopo aver accompagnato per tanti anni la sua “creatura”, il Magna Graecia Film Festival, evento istituzionalizzato legato alla città Capoluogo che anche quest’anno vedrà come ospiti tanti nomi illustri del cinema nazionale ed internazionale. Casadonte ha avuto modo di esprimere le sue grandi capacità organizzative e relazionali anche in qualità di Sovrintendente della Fondazione Politeama, contribuendo all’allestimento di un cartellone di grande valore e alla crescita del teatro anche come luogo di formazione. Ora il nuovo incarico a servizio dello storico festival siciliano, al fianco della giornalista e produttrice Silvia Bizio, rappresenta un nuovo prestigioso traguardo in un percorso professionale che potrà riservare ancora tante soddisfazioni”.

gruppo consiliare Catanzaro da Vivere