Consiglio comunale, convocata assemblea: sei punti in odg

Il presidente, Marco Polimeni, ha convocato per giovedì prossimo 19 aprile alle ore 12, il seduta urgente di primo appello, il consiglio comunale. L’assemblea si terrà nella sala consiliare della Provincia per l’indisponibilità dell’aula di palazzo de Nobili. Sei gli argomenti posti all’ordine del giorno dei lavori:
1. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL’ARTICOLO 16, PUNTO 16.3. DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI AD ESSI ASSIMILATI.
2. "APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA PER IL CARICO E SCARICO MERCI ".
3. APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEI LOCALI DA ADIBIRE A CUSTODIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI.
4. ADESIONE AL GRUPPO DI AZIONE COSTIERA DENOMIANTO "GAC - FLAG JONIO 2" - SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE A MUTUALITÀ PREVALENTE.
5. FEAM PESCA MISURA 1.43 - PORTI, LUOGHI DI SBARCO E RIPARI DI PESCA - PROGETTO "MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA, DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLA QUALITÀ DELL'AMBIENTE MARINO DEL PORTO DI CATANZARO MARINA" AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI IMPEGNO
6. RETTIFICA ED INTEGRAZIONE PIANO GENERALE DEI MEZZI E IMPIANTI PUBBLICITARI.