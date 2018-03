Donne e salute, Udi incontra Pacenza

A seguito della nostra lettera aperta dello scorso febbraio con la quale sottoponevamo all’attenzione delle Autorità competenti alcune questioni che riguardano la salute delle donne, il Delegato per la Sanità della Regione Calabria, on. Franco Pacenza, ci ha invitate ad un colloquio presso gli uffici della Cittadella regionale e nell’incontro, che si è svolto lo scorso 13 marzo, si è mostrato interessato all’ascolto e disponibile a farsi carico di alcune nostre istanze. In particolare, la proficua discussione con l’on. Pacenza è stata indirizzata su alcune problematiche di specifico interesse: un programma di screening gratuito per il cancro al seno e al collo dell’utero (LEA prioritario); l’accelerazione dei tempi dei follow up; la realizzazione di una Breast Unit ospedaliera; la verifica della congruenza dei posti letto del reparto di Ginecologia e Ostetricia del Pugliese-Ciaccio; la valutazione dell’utilizzo della ru486; l’avvio della possibilità del parto in analgesia (LEA). Dopo averci invitate a fare richiesta di partecipare al Tavolo tecnico scientifico regionale per la valorizzazione della Medicina di Genere (TTRMG delle ASP/AO) istituito presso il Dipartimento Regionale Tutela della Salute, l’on. Pacenza ci ha, inoltre, garantito che si incontrerà con i Direttori Generali dell’Azienda Ospedaliera e dell’Azienda Territoriale per verificare la possibilità di realizzare un pronto soccorso ostetrico. A conclusione, è stato assunto il reciproco impegno di aggiornandoci a fine mese con un ulteriore incontro.