Direzione interregionale delle dogane e dei monopoli Calabria-Basilicata sarà a Catanzaro

La direzione interregionale delle dogane e dei monopoli Calabria-Basilicata avrà sede, a partire dal primo gennaio 2019, a Catanzaro, capoluogo di Regione. Lo ha assicurato al sindaco Sergio Abramo il direttore generale dell’agenzia, Giovanni Kessler, raggiunto telefonicamente in serata dal primo cittadino. Il direttore generale ha confermato la volontà del comitato di gestione, contenuta espressamente nella delibera n.358 dello scorso 28 febbraio, di riorganizzare la rete sul territorio nazionale, assegnando le direzioni regionali ai Capoluoghi di Regione. La Calabria si staccherà dalla Campania, mentre la Basilicata si staccherà dalla Puglia, dando vita ad una nuova organizzazione interregionale delle dogane e dei monopoli. Il sindaco ha apprezzato la coerenza del direttore generale rispetto ad una scelta che non è campanilistica, ma semplicemente dettata dalla legge e dal buon senso. Abramo – che comunque si è riservato di vigilare sull’attuazione della delibera del comitato di gestione – ha voluto ringraziare anche il senatore Piero Aiello e la delegazione sindacale UILPA per l’interessamento dimostrato verso una questione di notevole importanza per l’affermazione del ruolo direzionale del Capoluogo di Regione.