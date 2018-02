Carnevale a Catanzaro, parata di oggi rinviata per maltempo: confermate iniziative di domani

E’ stata rinviata, per il maltempo previsto per tutta la giornata in città, la parata di Carnevale programmata per oggi pomeriggio, sabato 10 febbraio, su Corso Mazzini nell’ambito delle attività di animazione culturale patrocinate dall’amministrazione comunale. Lo rende noto l’assessore al turismo e spettacolo Alessandra Lobello specificando che l'evento con l’animazione di strada, le sfilate di mascherine e la distribuzione dei pasticcini, offerti gratuitamente da quattro bar del centro e ispirati a Giangurgolo, sarà recuperato, condizioni meteo permettendo, sabato prossimo 17 febbraio a chiusura della festa di Carnevale. Restano confermati gli appuntamenti di domani, domenica 11 febbraio, alle 9.30, con il Carnevale#DaMargherita in Villa Margherita, che mira a far riscoprire il polmone verde del centro storico come luogo di ritrovo e intrattenimento per famiglie e bambini. Nel pomeriggio, dalle ore 15.30, la festa continuerà a Lido con “Carnival Parco Gaslini”, a cura dell’associazione SeaSide Cultura, con momenti di musica, ballo, sport e allegria in memoria di Umberto Catacchio, l’anima del Carnevale del quartiere marinaro. L’assessore Lobello ha ribadito il proprio invito ai catanzaresi “a partecipare ad una giornata che, dal centro storico a Lido, rappresenterà l'occasione per trascorrere un momento all’insegna dell’aggregazione e del divertimento contribuendo anche a vivacizzare il tessuto cittadino”.