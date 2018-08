Ritorna lo Gnam Festival dal 17 al 20 agosto a Lido

“Gnam!” sta accendendo i… fornelli. È quasi tutto pronto per il festival europeo del cibo di strada italiano e internazionale che dal 17 al 20 agosto verrà ospitato, per il terzo anno di fila, in piazzale Maestri del Lavoro, nel quartiere Lido. “La manifestazione, uno dei più grandi eventi dedicati allo street food in tutta Italia, è ormai un appuntamento fisso delle estati catanzaresi”, ha affermato il vicesindaco, Ivan Cardamone, presentando l’iniziativa insieme a Gianfranco Molinaro. “L’amministrazione è onorata dal fatto che gli organizzatori continuino a ritornare a Catanzaro anno dopo anno per una delle tappe di questo importantissimo festival itinerante: significa che il Comune, e la città tutta, confermano la propria forza attrattiva”, ha aggiunto Cardamone. Saranno circa venti gli espositori, tra cui quelli regionali di Abruzzo, Toscana, Marche, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, e internazionali, fra i quali Argentina, Messico, Venezuela, Spagna e Grecia. “I partecipanti sono sempre stati numerosi e anche quest’anno sono sicuro che confermeranno i numeri, più che lusinghieri, delle edizioni precedenti”, ha proseguito il vicesindaco. “Saranno quattro serate ricche e divertenti che, partendo dal cibo, serviranno a raccontare, valorizzare, diffondere e far conoscere le tradizioni alla base dell’alimentazione italiana, nelle sue diverse declinazioni regionali, e internazionale. Gnam! Non è solo un evento culinario, ma una manifestazione culturale a tutto tondo”, ha concluso Cardamone.