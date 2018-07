COSSIGA, IL COMUNE DI SOVERIA MANNELLI RICORDA DOMANI IL PRESIDENTE EMERITO

“Voler bene all’Italia. Francesco Cossiga e l’interesse nazionale”. Questo il tema del convegno che, domani 26 luglio 2018 alle ore 18.30 presso Palazzo “Cimino”, la Città di Soveria Mannelli ha organizzato nell’ambito delle celebrazioni per i novant’anni della nascita del Presidente Emerito della Repubblica. Prima di tutto prenderà la parola il Sindaco Leonardo Sirianni che ricorderà come Francesco Cossiga sia stato il Presidente del Comitato d’Onore del Bicentenario del Comune, anche intervenendo in videoconferenza durante la seduta solenne del 19 gennaio 2007. Il tema del convegno sarà poi svolto da Mario Caligiuri dell’Università della Calabria e dall’editore Florindo Rubbettinodell’Università del Molise. Entrambi i relatori sono consiglieri comunali della Città. In precedenza, alle ore 17.30 le cerimonie inizieranno presso la Chiesa Matrice di San Giovanni Battista dove il Canonico Don Roberto Tomaino celebrerà una messa in suffragio del Presidente Emerito. A seguire, alle ore 18.15 il Sindaco Leonardo Sirianni deporrà una corona in Piazza Francesco Cossiga, la prima ad essere inaugurata in Italia nel giugno del 2011 alla presenza del figlio dello statista Giuseppe Cossiga, allora Sottosegretario alla Difesa. Le celebrazioni si concluderanno alle 18.30, come anticipato, con il convegno presso la Casa comunale. L'Associazione "Fiore di Lino" curerà, per l'Associazione “LiberiTV” , la registrazione integrale dell’intera manifestazione, che sarà fruibile sui siti www.liberi.TV e www.soveria.it