Il Lions Club Rho premia Maria Primerano

Il LIONS CLUB RHO, promuovendo la 5° Edizione – 2018 del Premio Letterario Internazionale “ENERGIA PER LA VITA”, assieme al patrocinio della Regione Lombardia e del Comune di Rho, premia Maria Primerano per il suo libro L’anello stregato di Mozart Divertissement, Tullio Pironti Editore. Un libro, questo, estremamente creativo e divertente, divertissement, appunto, che indaga su Wolfgang Amadeus Mozart burlone, petomane, virtuoso, amante, seduttore, genio, massone, in cui l'inclinazione del personaggio a un linguaggio scurrile del quale riempiva lettere, discorsi e la sua vita in genere, ha una spiegazione scientifica: il compositore austriaco soffriva della "sindrome di Tourette", disturbo di origine genetica che causa tic, spesso si accompagna a improvvise tiritere e litanie di termini riferiti alle funzioni corporali ed è malattia associata alla creatività. Ma non è tutto. Con questo testo, già vincitrice di più di 17 premi letterari tra nazionale e internazionali nel corso di quest’ultimo anno, la scrittrice nonché cardiologa, catanzarese, si è imposta a Rho nella Sezione riservata alle Case Editrici per Poesia e Narrativa Edita e ha ricevuto l’ambito riconoscimento dalla prestigiosa Giuria presieduta da Alessandro Quasimodo, figlio del Nobel per la letteratura, Salvatore, e da Rita Iacomino, poeta e scrittrice, presidente esecutivo del Premio. Il Premio Energia per la vita, un service del Lions Club Rho per la promozione della Cultura e a sostegno del Servizio Cani Guida dei Lions, il cui ricavato, dedotti i premi, viene devoluto al Centro addestramento Cani Guida dei LIONS operante in Limbiate (MB), una delle più importanti realtà Europee con la finalità di addestrare e consegnare gratuitamente a non vedenti un cane guida, riconosciuto Ente Morale dal 1986, ha concretizzato la Cerimonia di Premiazione sabato 10 novembre 2018 ore 17.00 nello splendido Auditorium del Collegio dei Padri Oblati Missionari in Rho. Il successo della professionista, dunque, continua intrecciandosi i riconoscimenti de “L’anello stregato di Mozart Divertissement” con quelli del nuovo libro “Le Indemoniate Racconti fantastici di Tommaso Campanella al Cardinale Richelieu”, sempre Tullio Pironti Editore, di recentissima pubblicazione.