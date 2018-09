Incendio arbusti e macchia mediterranea nel quartiere Santa Maria

Incendio arbusti e macchia mediterranea questa mattina in via Friuli nel quartiere Santa Maria del comune di Catanzaro. Le fiamme, interessavano parte di un terreno incolto a ridosso di abitazioni. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro evitava il propagarsi del rogo. Al termine delle operazioni di spegnimento, dalle dichiarazioni rilasciate da un residente, veniva individuato il presunto artefice dell'incendio. I vigili del fuoco, congiuntamente alla Polizia di Stato procedevano all'identificazione del presunto piromane che, posto in stato di fermo, è stato condotto in questura per il proseguo degli accertamenti di competenza.