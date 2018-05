Recuperati i cadaveri dei due ragazzi dispersi in mare a Catanzaro Lido (2 VIDEO)

Sono stati trovati e recuperati i due cadaveri dei giovani del Gambia che ieri pomeriggio si sono tuffati in mare per recuperare un pallone. Prima uno e poi l'altro, tuffatosi per aiutare l'amico. Sono morti annegati e, dopo ore di ricerche, questa mattina sono stati individuati e recuperati da un sommozzatore ad una decina di metri dalla riva. Dolore e commozione tra le tante persone che hanno assistito al ritrovamento e tra gli amici dei due giovani, accorsi sulla spiaggia per assistere al recupero dei due cadaveri.

