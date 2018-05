Una donna di 86 anni è deceduta questo pomeriggio nel quartiere Fortuna, a Catanzaro, dopo essere stata avvolta dalle fiamme mentre era in casa. Il fatto è accaduto in via Civitavecchia e secondo prime provvisorie ricostruzioni la donna è stata avvolta dalle fiamme mentre si trovava in cucina. Da determinare in modo definitivo quale sia stata la fonte scatenante delle fiamme. Sul posto le forze dell'ordine ed i vigili del fuoco.