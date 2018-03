Divise e armi nascoste in auto, arrestato

C'erano diverse divise delle forze dell'ordine, tra le quali una storica dei carabinieri, armi e 150 grammi di cocaina tra il materiale trovato dalla Polizia di Stato in due auto a Cosenza. Una delle due vetture era in uso ad Alberto Novello, di 26 anni, che è stato arrestato, mentre dell'altra non si conosce l'utilizzatore. Novello, fermato in auto per un controllo, è stato trovato in possesso di un kalashnikov, di alcune pistole, della droga e di un borsone contenente le divise. Vicino all'abitazione dell'uomo, nell'altra auto, c'erano una pistola, munizioni e tre involucri con la cocaina. "Abbiamo intensificato il controllo del territorio - ha detto il questore di Cosenza, Giancarlo Conticchio nella conferenza stampa per illustrare gli esiti del ritrovamento - e questi sono i risultati. Ci siamo concentrati sul controllo di persone sottoposte a sorveglianza. La prevenzione è fondamentale perché nel momento in cui il reato viene commesso, lo Stato ha fallito".

Ansa