Auto sbatte e va fuoco, salvo conducente

Paura ma nessuna conseguenza per un uomo che era alla guida della propria auto quando, per cause in corso di accertamento, la vettura è andata a schiantarsi contro un muro e ha preso fuoco. E' accaduto sulla statale 106 in corrispondenza del centro di Cariati. La vettura condotta dall'uomo dopo l'urto, che non ha coinvolto altri veicoli, si è incendiata e, per spegnere il rogo, è stato necessario l'intervento di una squadra di Vigili del fuoco, che ha operato con l'ausilio di un'autobotte, giunta dal distaccamento territoriale di Rossano. Sul luogo dell'incidente stradale, per gli accertamenti del caso, è intervenuta anche una pattuglia del Nucleo radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Rossano.

Ansa