Tre incidenti a causa dell'asfalto viscido. E' il bilancio di questo pomeriggio. Su viale De Filippis due incidenti ravvicinati con auto in testa coda in entrambe le direzioni. Sul posto i carabinieri, ma non si segnalano feriti. Il terzo incidente si è verificato nei pressi dello svincolo per Germaneto sulla S. S. 280 ed anche in questo caso la causa è stata l'asfalto viscido. Sul posto la polizia. (In foto)