Anziana uccisa durante rapina, aggredito operatore televisivo davanti Questura

Un operatore televisivo è stato aggredito stamane a Reggio Calabria, davanti alla questura, dove i giornalisti erano in attesa dell’uscita delle tre persone arrestate per l’omicidio di una donna di 88 anni, malmentata e uccisa nella sua abitazione, durante una rapina, nell’ottobre scorso. Due persone, probabilmente parenti o amici di qualcuno degli arrestati, hanno strappato dalle mani dell’operatore la telecamera, danneggiandola. I due sono poi stati bloccati dai poliziotti e sono stati portati in questura. (AGI)